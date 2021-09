Italia, Immobile non si allena per un affaticamento muscolare

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Alla vigilia della gara tra Italia e Lituania, non arrivano buone notizie per l’Italia e per la Lazio. All’allenamento odierno, non ha preso parte Ciro Immobile, a causa di un affaticamento muscolare. Oltre a lui, anche Zaniolo assente, per una contusione alla coscia sinistra subita durante Svizzera-Italia. Da valutare le condizioni dei calciatori, che al momento non si sono allenati.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: