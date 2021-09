Italia-Lituania, Mancini in conferenza: “Immobile? Forse farà 8 gol al Mondiale e lo vinceremo”

Alla vigilia della gara tra Italia e Lituania, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: tra i vari argomenti trattati, si è espresso sull’attaccante biancoceleste Ciro Immobile. Ecco le sue parole: “Mi sembra di essere tornati a Mario Balotelli… Premesso che io non ho alcun tipo di problema, abbiamo vinto l’Europeo in 26 e Ciro è sempre stato titolare. Poi in due partite ha fatto gol, altre volte ci è andato vicino. Poi alcune volte la palla non entra: io devo dirgli, certo, di fare certi movimenti ma non vedo un grande problema. Ha sempre fatto gol, magari al Mondiale fa 8 gol e vinceremo il Mondiale”. Lo riporta corrieredellosport.it.

