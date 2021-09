Nazionali, il gol di Milinkovic non basta alla Serbia. Marusic in campo novanta minuti contro la Lettonia

Si conclude con due pareggi la serata dei due calciatori della Lazio impegnati con le rispettive nazionali. Nel gruppo A la Serbia di Milinkovic-Savic non riesce a difendere il parziale vantaggio messo a segno proprio dal Sergente (in campo per tutto l’arco della gara) al minuto 20 e si fa riprendere dall’Irlanda a pochi minuti dalla fine da un’autorete di Milenkovic, mentre nel girone G il Montenegro di Adam Marusic (anche per lui novanta minuti a disposizione) non va oltre il pareggio a reti bianche con la Lettonia.

