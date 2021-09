PAIDEIA | Domani Mattia Zaccagni in clinica per svolgere dei controlli medici

Domani, mercoledì 8 settembre, l’ultimo arrivato in casa Lazio, Mattia Zaccagni, si recherà in clinica Paideia per svolgere dei controlli medici. Il rinforzo per il reparto offensivo biancoceleste di Maurizio Sarri si sta allenando a pieno regime con il resto dei compagni rimasti a Formello, mentre buona parte della squadra è impegnata con la propria Nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.

