FORMELLO – Al via le prime prove tattiche verso il Milan. Lavoro differenziato per Lazzari

Il ritorno in campo si avvicina per la Lazio che inizia ad accelerare verso il big match in programma domenica alle 18 in trasferta contro il Milan. Ancora senza i nazionali, nella seduta pomeridiana di allenamento, dopo una prima fase di riscaldamento con il pallone, Sarri ha dato il via alle prime prove tattiche che hanno fornito già qualche minima indicazione in vista della gara contro i rossoneri. Primi movimenti da interno sinistro di centrocampo per Basic provato come vice Milinkovic appena rientrato dagli impegni con la Serbia, mentre in avanti, complici le assenze di Immobile e Caicedo, a ricoprire il ruolo di riferimento offensivo è stato Felipe Anderson. Ancora lavoro differenziato per Lazzari intenzionato a tornare a disposizione per la trasferta di San Siro che aprirà un ciclo di fuoco per i capitolini. Appuntamento a domani, quando si entrerà nel vivo delle esercitazioni tattiche a quattro giorni dalla partita.

