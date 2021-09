Marco Borriello: “Immobile non adatto alla nazionale, ma batterà il record di Totti in Serie A”

L’ex attaccante Marco Borriello, attualmente direttore sportivo dell’UD Ibiza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Repubblica toccando vari temi, tra cui quello inerente alla Nazionale e ad Immobile, bersagliato ingiustamente dalle critiche. Queste le sue parole: “La Serie A non ha tutto questo appeal e per la Nazionale Immobile non è molto adatto al tipo di gioco che fa la squadra, ma batterà il record di Totti in A. Vorrei vedere di più Raspadori che è un piccolo Aguero, può essere l’ideale per Mancini. Poi ci sono Scamacca e Kean”.

