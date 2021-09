Qualificazioni mondiali, Hysaj a segno in Albania-San Marino – VIDEO

Non solo Marusic la scorsa settimana, un altro terzino laziale ad aver segnato in nazionale è Elseid Hysaj, autore del quarto gol nel match Albania-San Marino. E’ il secondo gol per l’albanese in pochi giorni, l’ultimo prima della sosta contro lo Spezia.

