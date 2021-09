SOCIAL | Anche Acerbi difende Immobile: “Un leone non si preoccupa del parere delle pecore” – FOTO

Anche Francesco Acerbi si schiera al fianco del suo capitano Ciro Immobile. Molte le critiche piovute sull’attaccante biancoceleste, a seguito delle prestazioni considerate da tanti sotto tono in Nazionale. I suoi compagni di squadra però, come anche i tifosi e chi ha stima del bomber partenopeo, lo difendono a spada tratta: prima Luis Alberto con una stories sul suo profilo Instagram, ed ora anche Acerbi che scrive: “Un leone non si preoccupa del parere delle pecore.”

Questa l’immagine con tanto di didascalia pubblicato dal difensore centrale:

