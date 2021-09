SOCIAL | Parla FIlip Kostic: “Amo l’Eintracht, chiedo scusa ai tifosi. Qualcuno mi deve delle scuse” – FOTO

Protagonista della telenovela di mercato tra Lazio e Eintracht Francoforte, Filip Kostic torna a parlare di se e della situazione vissuta quest’estate. L’esterno era ad un passo dai biancocelesti e voleva la Serie A, ma l’operazione con il club tedesco non è mai decollata finendo in un nulla di fatto nelle ultime ore di calciomercato. La virata su Zaccagni degli ultimi minuti da parte della Lazio, ha chiuso definitivamente le porte all’arrivo del croato, che ora fa chiarezza sulla vicenda sul proprio profilo Instagram.

Queste le sue parole:

“Amo l’Eintracht Francoforte e sono grato per tutto quello che ho qui, non ero mentalmente pronto per giocare contro l’Arminia Bielefeld. Non era uno sciopero! Vorrei scusarmi sinceramente con i tifosi che sono stati male informati e anche ringraziare i membri della mia squadra per il loro supporto. Alcune persone mi devono delle scuse, ma non abbiamo tempo per affrontare questo argomento perché abbiamo una stagione difficile davanti a noi. Rimango forte mentalmente e continuerò a lottare per il club perché la squadra ha bisogno di me. Eintracht Francoforte prima di tutto”.

Di seguito il post da lui pubblicato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filip Kostic (@filipkostic)

