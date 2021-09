TuttoSport | Altobelli: “Io difendo Immobile”

L’ex bomber Spillo Altobelli, in un’intervista rilasciata a TuttoSport, fa il punto sul cammino della Nazionale italiana, schierandosi dalla parte di Immobile, troppo spesso immeritatamente criticato in Azzurro: “Non mi convince l’idea di accantonare prime punte come Ciro, un bomber da 30 gol a stagione, o Belotti che nelle corde di reti ne ha almeno 20. E che al fatturato personale uniscono grande spirito di sacrificio e voglia di combattere su tutti i palloni. Al centro dell’attacco forse manca qualcosa, ma al momento siamo questi e il nostro attacco merita fiducia“.

