ANSA | Jerome Boateng condannato per lesioni corporali a danno dell’ex compagna

Il neo difensore del Lione Jerome Boateng, è stato condannato per lesioni corporali a danno della sua ex compagna e madre dei suoi due bambini. Il tribunale di Monaco di Baviera ha stabilito per il calciatore tedesco una pena pecuniaria da 1,8 milioni di euro, circa trenta mila euro per sessanta giorni. Lo riporta ansa.it.

