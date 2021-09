Calcio, Mondiali ogni due anni, Ceferin risponde a Infantino: “Non accadrà mai”

Di recente Infantino, numero 1 della FIFA, ha confermato l’interesse di organizzare un Mondiale ogni due anni, riferendo che “a volerlo è l’88% delle Federazioni”. La UEFA e Ceferin, però, respingono questa iniziativa. Ecco le parole di Ceferin al The Times: “Possiamo anche decidere di non giocare. Per quanto ne so, anche i sudamericani sono sulla stessa linea. Quindi buona fortuna con un Mondiale del genere. Penso che non accadrà mai perché è contrario ai principi fondamentali del calcio. Giocare ogni estate un torneo di un mese, per i giocatori sarebbe massacrante. Se è ogni due anni si scontra con i Mondiali femminili e con il torneo olimpico di calcio. Il valore del Mondiale è grande proprio perché si gioca ogni quattro anni, lo aspetti, è come le Olimpiadi, è un grande evento. Non vedo le nostre Federazioni supportarlo. Spero che tornino in sé, perché non ne vedo il senso. Non hanno chiamato e non ho ricevuto una lettera o altro. L’ho solo letto sui media.” Ciò significa che né UEFA né Conmebol prenderanno parte a questa iniziativa, quindi qualora andasse in porto ci sarebbe un Mondiale con sole le Nazionali di Oceania, Nord America, Asia e Africa.

