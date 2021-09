Retromarcia Cassano su Immobile: “Non cambio opinione ma continuo a dire che non mi piace come calciatore”

Antonio Cassano torna a parlare di Ciro Immobile. Dopo le recenti dichiarazioni del barese in cui affermava che l’attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana “non sa giocare a calcio”, l’ex calciatore, ai microfoni della BoboTv, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, con le sue parole sull’argomento che sanno di una vera e propria retromarcia: “Io non cambio opinione. Stasera non dico che Immobile è il più forte di tutti, no. Io continuo a dire che a me non piace come tipo di calciatore. Ha fatto 160 gol, che gli dico…”.

