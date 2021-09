FORMELLO – Doppia seduta per la squadra, mattinata in campo solo per i difensori: lavoro di scarico per Acerbi

Prosegue la preparazione dei biancocelesti in vista della terza giornata di campionato, in programma domenica ore 18:00 a San Siro contro il Milan. Per la squadra di Maurizio Sarri oggi è prevista una doppia seduta di lavoro in quel di Formello. Nella mattinata sono scesi in campo solo i difensori. Nell’allenamento sono state provate due linee: la prima composta da Marusic, Patric, Radu e Kamenovic; mentre la seconda da Lazzari, Luiz Felipe, Vavro e il collaboratore tecnico Marco Ianni (vista l’assenza di Hysaj). Francesco Acerbi, impegnato con la Nazionale nella sfida contro la Lituania ieri sera, in cui ha giocato per 90 minuti, tornerà domani in gruppo. Per il difensore biancoceleste numero 33 oggi è previsto infatti solo lavoro di scarico.

