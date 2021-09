Galatasaray-Lazio, problemi alla schiena per Sacha Boey: fuori almeno per due settimane

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il prossimo giovedì riparte l’Europa League, e la Lazio di Maurizio Sarri inizierà il suo Gruppo E affrontando in trasferta i turchi del Galatasaray. Come riportato da NTV Spor, non arrivano buone notizie dall’infermeria per la squadra turca: il terzino Sacha Boey, starà ai box per almeno due settimane, a causa di un problema che ha colpito la parte sinistra della schiena. Il terzino francese salterà quindi la Lazio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: