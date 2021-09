Milan-Lazio, Milinkovic-Savic pronto a raggiungere quota 250 gare in biancoceleste

SI avvicina il momento di Milan-Lazio, gara in programma domenica alle ore 18:oo allo stadio san Siro di Milano. Una sfida importante per entrambe le squadre, che vogliono dare seguito ai risultati positivi delle prime due giornate. Un incontro tra big che si rivelerà essere il primo vero e proprio test inoltre il primo test per Pioli e Sarri. Il match di domenica, sarà ancor più speciale per un biancoceleste in particolare: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, che contro i rossoneri taglierà il traguardo delle 250 presenze con la Lazio. Il suo cammino con l’aquila sul petto, iniziò ben 6 anni fa quando i biancocelesti lo strapparono dalla corte della Fiorentina. Da quel momento, il Sergente si è preso la Lazio a suon di gol (molti decisivi) e giocate d’alta classe. Un giocatore di un altro livello, in grado di dominare l’intero reparto grazie alla sua fisicità unita ad una tecnica sopraffina. Lui stesso si definisce oramai un leader di questa squadra, un titolo che gli riconoscono anche gli stessi tifosi, per i quali è un vero e proprio beniamino.

