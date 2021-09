Qatar 2022 | Classifica, regole di qualificazione al Mondiale e i prossimi impegni dell’Italia

Come riportato da Sky Sport, ecco il punto sulla classifica del gruppo C, le regole per qualificarsi al Mondiale e il calendario delle prossime partite.

GRUPPO C, LA CLASSIFICA. L’Italia torna a vincere nel girone di qualificazioni al Mondiale, imponendosi per 5-0 contro la Lituania a Reggio Emilia. La Svizzera, invece, pareggia con l’Irlanda del Nord.

Italia 14 punti (6 giocate) Svizzera 8 pt. (4 giocate) Irlanda del Nord 5 pt. (4 giocate) Bulgaria 5 pt. (5 giocate) Lituania 0 pt. (5 giocate)

Nella pausa di ottobre la Svizzera recupererà i due match in meno rispetto agli azzurri, giocando contro l‘Irlanda del Nord e la Lituania.

COME CI SI QUALIFICA AL MONDIALE 2022. Si qualificano direttamente a Qatar solo le prime, mentre per le seconde ci saranno gli spareggi. In caso di parità di punti si seguiranno i seguenti parametri:

La migliore differenza reti generale (attualmente Italia +11, Svizzera +3)

Il maggior numero di gol segnati nel girone (12 a 4 a favore gli azzurri)

Punti ottenuti negli incontri fra le squadre pari

Differenza reti negli incontri fra le squadre pari

Gol segnati negli incontri fra le squadre pari

Gol segnati in trasferta negli incontri fra le squadre pari (solo se sono pari solo due squadre)

Fair play (ammonizione -1, doppio giallo -3, espulsione diretta -4, giallo più rosso diretto -5)

Sorteggio a opera del Comitato Organizzativo della FIFA

IL CALENDARIO. Nella pausa di ottobre le partite previste sono le seguenti: Svizzera–Irlanda del Nord (9 ottobre), Lituania–Svizzera (12 ottobre). Mentre l’Italia sarà impegnata nelle fasi finali di Nations League. Nella pausa di novembre si giocherà: Italia–Svizzera (12 novembre), Irlanda del Nord–Italia (15 novembre) e Svizzera–Bulgaria (15 novembre).

