SOCIAL | Acerbi dopo il successo con la Lituania: “Verso l’obiettivo” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi è stato protagonista con l’Italia in questa sosta per le nazionali: sia nella prima gara contro la Bulgaria, che nella terza con la Lituania, Acerbi ha giocato 90 minuti, a dimostrazione di come sia sempre più al centro del progetto tecnico di Roberto Mancini. Dopo la vittoria di ieri per 5-0 contro la Lituania, l’Italia ha fatto un passo importante verso la qualificazione a Qatar 2022, e il difensore biancoceleste ha celebrato il successo così su Instagram: “Verso l’obiettivo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: