Brambati su Milan-Lazio: “Punto su Immobile. I rossoneri non sanno più perdere”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio nella trasmissione Maracanà, parlando del Campionato di Serie A. In particolare modo ha espresso la sua idea su Milan–Lazio, ecco le sue parole:”Punto su Immobile. Mi piace il modo di cercare di far calcio di Sarri, sono convinto che alla Lazio troverà terreno fertile per arrivare a ottenere qualche successo“. E sui rossoneri, aggiunge: “Il Milan non sa più perdere, come era una volta per la Juventus. Io mai avrei pensato che Pioli potesse dare questo tipo di mentalità, perché parlava il suo curriculum. Confermarsi è difficilissimo, sono curioso di vedere Pioli“.

