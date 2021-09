CdS | Europa League, Istanbul chiusa ai tifosi laziali

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La prima trasferta europea dei tifosi della Lazio dovrà quantomeno essere rinviata. Non sarà possibile infatti seguire la squadra in Turchia, in occasione del debutto stagionale in Europa League contro il Galatasaray, in programma giovedì 16 settembre (ore 18:45). Lo ha comunicato ieri il club con una nota sul sito ufficiale: “Per quanto riguarda la trasferta di Istanbul, l’accesso dei cittadini italiani allo stadio è attualmente proibito e pertanto non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti o di altri settori dello stadio”. Per sostenere i ragazzi di Sarri lontano dall’Olimpico, nella competizione Uefa, occorrerà attendere almeno fino alla sfida in Francia contro il Marsiglia del prossimo 4 novembre. Al momento non sono state ancora date comunicazioni ufficiali da parte del club transalpino, mentre sono arrivate da parte della Lokomotiv Mosca, che se la vedrà con la Lazio il 25 novembre, nel penultimo match della fase a gironi. Bisognerà attendere per conoscere il costo. Per quanto riguarda il match di campionato a casa del Milan domenica restano solo poche centinaia di tagliandi dei 2182 complessivi riservati ai laziali. In vista di Lazio-Cagliari del 19 settembre, la vendita è aperta da mercoledì alle 18. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: