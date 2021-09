Di Chiara su Immobile: “Penso che in Nazionale sia condizionato da fattori tattici e psicologici”

Alberto Di Chiara è intervenuto TMW Radio, parlando di diversi argomenti. Uno di questi sono le difficoltà incontrate da Immobile in Nazionale. Ecco le parole dell’ex calciatore: “Credo sia condizionato da motivi tattici e psicologici. Il motivo potrebbe essere questo: nella Lazio i due sulle fasce giocano per lui, mentre Chiesa e Insigne, che gli stanno dietro in Nazionale, sono individualisti, spesso puntano alla conclusione e Immobile rimane così fuori dal gioco a livello finalizzativo“.

