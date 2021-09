FORMELLO | Prove tattiche 10 vs 0 e partitella a campo ridotto

Mancano poco meno di due giorni alla terza giornata di Serie A, che vedrà la Lazio impegnata in trasferta contro il Milan. Nella seduta pomeridiana odierna, ci sono state prove tattiche di 10 vs 0, con Adamonis che difendeva la porta. Romero e Raul Moro si alternavano con la difesa passiva formata dai collaboratori di mister Sarri. Quando toccava a Raul Moro, Felipe Anderson si spostava a destra. Kamenovic inizialmente agiva da terzino sinistro, ma è stato mandato successivamente sul campo adiacente con Jony e Andrè Anderson. Cataldi invece si alternava con Escalante. Successivamente c’è stata la consueta partitella a campo ridotto: esclusi inizialmente Cataldi e Muriqi. Lucas Leiva è uscito sul finale, per andare a fare stretching. E’ invece rimasto fuori Muriqi, con Felipe Anderson che ha agito da falso nueve.

