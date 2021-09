Lazio Women-Milan, ecco dove vedere la partita

Domani ore 14.30 la Lazio Women scende in campo allo stadio Fersini per affrontare il Milan. La partita della terza giornata di Serie A femminile, che vedrà protagoniste le ragazze allenate dalla coach Carolina Morace, sarà visibile sulla piattaforma TimVision e in chiaro sul canale La7.

