Orsi: “La Lazio ha allargato la rosa, il centrocampo è uno dei più forti. Luis Alberto è universale, Zaccagni giocatore duttile”

Il calciomercato si è concluso lo scorso 31 agosto, con la Lazio che ha messo a segno il colpo Zaccagni nelle ultime ore della finestra estiva di trasferimenti. Ora, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, Maurizio Sarri è pronto al primo tour de force biancoceleste, con sette partite in ventuno giorni. Ostacolo numero uno il Milan, nel primo big match della stagione. Per parlare del nuovo acquisto, Mattia Zaccagni, e non solo, Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole sull’ex Verona: “Con Sarri dovranno fare tutti un percorso di lavoro tattico, anche Pedro e Felipe Anderson, come i centrocampisti. E’ un modo diverso di giocare, sono movimenti diversi, quindi anche Zaccagni dovrà attendere ed imparare. Per me lui è un giocatore duttile e può fare anche il centrocampista. L’esterno lo sa fare bene perché al Verona lo faceva, anche se poi aveva più liberta di movimento e meno schemi preordinati. Se fino all’anno scorso parlavano di 11/12 titolari, adesso la Lazio ha allargato la rosa, ora per me ne ha 14/15 di titolari, quindi vuol dire che il mercato è stato improntato proprio su questo”.

Per concludere si è parlato anche di Luis Alberto: “Io l’ho visto giocare contro lo Spezia ed ha fatto una partita meravigliosa, è stato il migliore in campo. Un giocatore come Luis Alberto è universale, i giocatori bravi devono giocare, nel senso che imparano subito i movimenti e certe situazioni. Per me è un valore aggiunto di questa squadra. Il centrocampo della Lazio è uno dei più forti, se non il più forte del nostro campionato per come è assortito. Luis Alberto per me non farà alcuna fatica, a meno che non voglia farla lui. Ma io non penso perché, dopo i primi giorni di ritiro, si è adattato molto bene e ha capito che in questa squadra ci si può divertire”.

