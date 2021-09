Sorteggio Coppa Italia Femminile 2021/2022, Lazio Women nel Girone F: ecco le avversarie delle biancocelesti | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Mentre le ragazze della Lazio Women continuano a preparare la sfida in programma sabato contro il Milan, gara valevole per la 3° giornata di Serie A Femminile, quest’oggi è andato in scena il sorteggio per formare gli otto gironi che costituiranno la Coppa Italia Femminile 2021/2022. A partecipare alla competizione sono 24 squadre, 12 di Serie A e 12 di Serie B, che verranno divise in otto gironi da tre squadre. Ogni squadra disputerà quindi due partite e, al termine della fase a gironi, le prime classificate dei rispettivi otto raggruppamenti, si qualificheranno per i quarti di finale.

La Lazio Women di Carolina Morace è stata sorteggiata nel Girone F con Fiorentina e Brescia. La fase a gironi prenderà il via il prossimo 17 ottobre e chiuderà il 19 dicembre.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: