CdS | Luis Alberto d'oro. Ora spaventa il Milan

Luis Alberto ha ritrovato se stesso ed è pronto a dare tutto nuovamente per la causa biancoceleste, ad iniziare dalla supersfida di domani sera contro il Milan. Come riportato da Il Corriere dello Sport, lo spagnolo è tornato ad essere il centrocampista irresistibile che tutti i tifosi laziali conoscevano: contro lo Spezia, dopo un passato campionato con soli due assist, ha ripreso a sfornare passaggi decisivi a ripetizione. Contro i liguri ne sono arrivati tre, ma il Mago promette di volersi ripetere con costanza per soddisfare Ciro Immobile, magari già da domani con il Milan, un avversario a cui ha già fatto siglato due gol e tre assist. In queste due settimane di pausa delle nazionali ha lavorato in maniera approfondita sulla forma fisica, a differenza delle passate stagioni in cui si gestiva nei primi giorni, conquistando l’attenzione di Sarri che dall’esordio con l’Empoli in cui gli aveva preferito Akpa Akpro facendo capire a Luis Alberto come il corso fosse cambiato. Ora la Lazio ha ritrovato il suo Mago intenzionato ad esorcizzare il pericolo Milan.

