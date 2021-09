CdS | Verso il Milan: Marusic o Lazzari, si decide all’ultimo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ancora un paio di sessioni d’allenamento e poi sarà la volta di scendere in campo contro il Milan. La Lazio, ormai al completo, studia i rossoneri lavorando su ogni dettaglio per continuare il percorso netto in campionato. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’unico ballottaggio di formazione dovrebbe essere quello riguardante l’esterno destro di difesa dove Lazzari e Marusic si contendono la maglia da titolare. L’Azzurro è partito dall’inizio nelle prime due giornate guadagnandosi sempre più la fiducia di Sarri, ma contro lo Spezia ha dovuto lasciare spazio al compagno di reparto già nel primo tempo per un problema fisico, smaltito negli ultimi giorni. Il montenegrino, dal canto suo, è invece reduce da tre gare con la propria nazionale coronate da con un gol. Sarri continua non sciogliere le riserve: Lazzari ieri ha dimostrato di essere del tutto a disposizione, anche se Marusic appare ancora leggermente favorito per partire titolare.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: