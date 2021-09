Mattia Zaccagni: “Molto contento di essere qui, voglio fare il massimo. Derby? Sono carico, è il più importante d’Italia”

Il calciomercato della Lazio si è chiuso con l’arrivo, nelle ultime ore del 31 agosto, di Mattia Zaccagni, rinforzo per il reparto offensivo biancoceleste. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto, in conferenza stampa, proprio l’ex Verona, diventato il nuovo numero 20 della Lazio. Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui. Questa è un’occasione importantissima, sono arrivato in un bellissimo gruppo, l’ho notato fin dai primi giorni. Il ruolo più o meno è quello che ricoprivo al Verona. Spero veramente di fare bene con questa maglia.

Appena sono arrivato ho sentito subito il calore dei compagni, sono tutti bravissimi ragazzi ed io sono contento di essermi adattato così bene fin da subito.

Quando ho saputo dai miei procuratori della Lazio non ho esitato, è stato subito un “sì” perché sono convinto che con il mister migliorerò le mie caratteristiche.

L’obiettivo personale è fare il meglio possibile e giocare con costanza. L’obiettivo della Lazio invece, secondo me, è pensare partita per partita, cercando di vincerle tutte.

Ricordo di aver esordito a San Siro contro l’Inter, questa volta sarà il Milan. E’ un nuovo inizio per me e sono molto contento di farlo con questa maglia.

Con mister Sarri sono convinto che sono sulla strada giusta per migliorare le mie caratteristiche. Ma anche come club la Lazio è sempre stata una squadra importante, con una grande storia e in una grande città. Voglio fare il massimo.

Diventare un big della Lazio? Questo lo vedremo, sarà il tempo a deciderlo. Io ci metto tutta la buona volontà e ogni giorno cercherò di migliorarmi. Con il mister migliorerò la fase offensiva.

Derby? Penso che sia il più importante d’Italia, anche dalla televisione si percepisce il calore della città per questa partita. Sono molto carico. La concorrenza con i compagni deve essere solo un onore, ho dei grandi compagni di reparto e penso di imparare molto da loro”.

