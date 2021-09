SERIE A | Torino-Lazio, sospesa la vendita dei tagliandi: il comunicato del club

Nella giornata di ieri, la Lazio, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha annunciato che da oggi, sabato 11 settembre, sarebbero stati messi in vendita i tagliandi per la gara tra Torino e Lazio, 5° giornata di Serie A, in programma giovedì 23 settembre alle ore 18:30. Quest’oggi però, come si legge sempre sul sito ufficiale del club biancoceleste, la vendita dei tagliandi è stata sospesa. Ecco il comunicato: “La S.S. Lazio comunica che diversamente da quanto comunicato in precedenza, la vendita dei tagliandi della gara Torino vs Lazio di giovedì 23 settembre, è momentaneamente sospesa. Ulteriori comunicazioni saranno tempestivamente comunicate sul sito”.

