Torino, Juric: “Belotti fuori 3 o 4 partite”, salta la Lazio

Il capitano del Torino, Andrea Belotti, molto probabilmente salterà la sfida con la Lazio del 23 settembre. Come riportato da gazzetta.it il calciatore si trova ai box a causa di un forte trauma contusivo al perone e il suo allenatore, Ivan Juric, ha riferito che “Andrea non riesce ancora a correre e ad allenarsi. Sicuramente nelle prossime 3 o 4 partite non ci sarà”. Le partite che il Gallo dovrebbe saltare, quindi, sono quelle contro Sassuolo, Lazio e Venezia.

