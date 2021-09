Bundesliga, Kostic torna a segnare con l’Eintracht Francoforte

Dopo una travagliata estate, in cui sembrava molto vicino al passaggio dall’Eintracht Francoforte alla Lazio, Filip Kostic è tornato a segnare: durante la gara tra Eintracht Francoforte e Stoccarda, l’esterno serbo ha segnato entrando dalla panchina al minuto 79′. Gol che tuttavia non è servito ai tedeschi, che hanno subito la rete del pareggio in extremis.

