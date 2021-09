CdS | A San Siro un banco di prova: Sarri e la Lazio per scoprirsi senza limiti

Alle undici di mattina, quando le telecamere societarie avevano “staccato” dal campo di allenamento per la rifinitura della Lazio, Sarri i è concentrato sul piano di aggressione al Milan e ha cominciato a provare più volte il pressing con palla a Maignan, nuovo portiere rossonero. Ha studiato le uscite di Pioli dalla linea difensiva e ha chiesto ai suoi giocatori di usare personalità e coraggio, di mantenere il baricentro alto e le distanze rispetto alla palla e ai compagni, di non avere paura a mettere sotto il Milan. Vuole andare a prendere i rossoneri nella propria area di rigore. Ha preparato una partita d’attacco che dovrà diventare il suo nuovo manifesto della Lazio o almeno indicargli la strada, dando le risposte attese. La prestazione, per il mister cresciuto a Figline Valdarno, conterà più del risultato. Per questo motivo, avanti tutta, cercando di capire se gli undici titolari pronosticati potranno reggere questo tipo di calcio così intenso e pieno di corsa. Immobile a disturbare Tomori e Romagnoli. salirà anche Luis Alberto (o Milinkovic) per prendere in consegna l’altro centrale rossonero. Anderson e Pedro, in fase di non possesso, resteranno larghi e andranno a marcare Calabria e Theo. Leiva si occuperà di Tonali e Milinkovic di Kessie. Questa la fotografia quando il Milan rimetterà in gioco con il portiere. Altro discorso con palla a Reina. Ci sarà da divertirsi, da osservare, da prendere appunti. Per la Lazio si tratta di un autentico banco di prova. Le sofferenze difensive di Empoli, la prova champagne con lo Spezia. Ora sale il livello. Servono conferme e davanti c’è il Milan da Champions di Pioli. Sarri, anche alzando il baricentro, non ha smarrito l’idea del contropiede e del gioco verticale. Felipe in gol con lo Spezia con un lancio di Reina. E poi l’asse con Milinkovic per innescare Lazzari, a cui il tecnico non vorrebbe rinunciare. Marusic è in leggero vantaggio ma non ci sono certezze. Vedremo a San Siro, dove la Lazio è a caccia della terza vittoria di fila in avvio di campionato. È successo in precedenza solo due volte: 1974/75 e 2012/13. Corriere dello Sport.

