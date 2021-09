CdS | La Primavera sorride: Calori vince in rimonta nella sua Perugia

Poteva mai sbagliare l’esordio stagionale all’antistadio del Curi? Alessandro Calori vince nella “sua” Perugia, a pochi passi dal campo in cui il 14 maggio del 200 segnò il gol decisivo per lo scudetto della Lazio. Debutto felice, i baby biancocelesti passano in rimonta con due gol nella ripresa. Castigliani pareggia i conti, Mancino – entrato nel secondo tempo al posto di Muhammad – sigla la rete della vittoria che inaugura il cammino obbligato verso la promozione, obiettivo dichiarato pubblicamente da Lotito. In apertura di partita (16′) Seghetti da opportunista aveva spaventato sugli sviluppi di un’azione nata da una rimessa laterale. Il ribaltone dal 65′ in poi. Castigliani è lesto, sfrutta un rimpallo in area e con il sinistro spara dentro la conclusione dell’1-1. L’equilibrio dura pochissimo, subito dopo è Mancino a infilare all’angolino destro che regala i 3 punti inaugurali: il classe 2003 riceve sulla trequarti il pallone in verticale di Coulibaly, si gira, punta la difesa avversaria e quando arriva al limite trova un tiro secco e preciso che non lascia scampo a Megyeri. Scacciati via i timori iniziali di un passo falso alla prima giornata. Calori può sorridere volgendo lo sguardo verso il Curi. Corriere dello Sport.

