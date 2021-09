CdS | Women travolte: Morace, adesso la società riflette

Troppa differenza, la Lazio si arrende subito al Milan. Al Fersini finisce 1-8 per le rossonere, indiavolate fin dall’inizio: quando dopo un quarto d’ora – alle 14.46, momento dello schianto del Boeing 767 contro la Torre Nord del World Trade Center l’11 settembre 2001 – viene fermato il gioco per un minuto di silenzio, il match è già scritto sullo 0-3. Ko nettissimo che non ha lasciato indifferente il presidente Lotito, arrivato a ripresa in corso. Si riflette sulla posizione di Carolina Morace, le sue ragazze sono a 0 punti dopo 3 giornate: gap tecnico a parte, c’è qualche problema all’interno del gruppo. Ieri Santoro, capitano sulla carta, era in tribuna poiché messa fuori squadra. La coach in estate ha firmato un triennale, il prossimo impegno è tra due settimane, la società spera in una scintilla. Gara senza storia. Poker di Giacinti, insieme a Thomas ha razziato l’area di rigore. L’unica nota positiva la prima rete in Serie A di Martin, migliore marcatrice della cavalcata-promozione. Boquet e Cortesi hanno arrotondato il risultato prima e dopo la spagnola. A breve sarà ufficializzata Isabella Foletta, difensore di 21 anni: italo-australiana, ha giocato nel Camberra e nel Perth Glory. Corriere dello Sport.

