CONFERENZA SARRI – “Non è questa la nostra mentalità di calcio, ma siamo in costruzione. Impariamo a marchiare le partite”

Al termine della sfida tra Milan e Lazio, terminata 2-0 per i rossoneri, il tecnico biancoceleste ha analizzato la sconfitta odierna in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Dispiace perdere così perché non abbiamo messo in pratica la nostra mentalità. C’è da dire che il ritorno dalle Nazionali è sempre difficile da affrontare, ma loro sono stati più brillanti di noi. Non c’è stato movimento senza palla, un incontro non giocato ai nostri livelli. Giovedì altra partita tosta, in un campo difficile e molto caldo. Dobbiamo assolutamente iniziare a marchiare le gare, con il nostro stile di gioco e con il calcio che abbiamo in mente. Solo così possiamo levarci grandi soddisfazioni.”

