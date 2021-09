Lazio Woman, il direttore Bianchessi: «Piena fiducia del club alla Morace. Martedì arriverà il difensore Foletta»

“Una partita pessima della Lazio contro un Milan di un’altra categoria, ma piena e totale fiducia da parte della Società alla guida tecnica, Carolina Morace”. Così Mauro Bianchessi, direttore della Lazio Woman e del settore giovanile biancoceleste, dopo la sconfitta delle ragazze a Formello per 8-1 contro il Milan.

Bianchessi non si perde d’animo e non resta a guardare: “Martedì arriverà Elisabetta Foletta”. Giocatrice italo-australiana, 21 anni, difensore, fortemente voluta dalla coach laziale. “Il Presidente Claudio Lotito – ricorda Bianchessi – ha voluto esaudire tutte le richieste di mercato e di staff della Morace con un grande esborso economico come mai nella storia della Lazio femminile. Ora voliamo e aspettiamo fiduciosi i risultati, che ad oggi ancora non arrivano, per una salvezza tranquilla”.

