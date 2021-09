Milan-Lazio, Florenzi nel pre-partita: “Sapore di derby? La vivo con il sorriso. Speriamo di fare punti importanti”

A pochi minuti da Milan-Lazio, il calciatore rossonero Alessandro Florenzi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Sapore di derby? È un’emozione positiva , è sempre una partita di calcio e la vivo con il sorriso. Speriamo di fare una bella partita e di portare a casa punti importanti. Ruolo? Dipende dalle partite e da uno come vede il calcio, per me non c’è problema”.

