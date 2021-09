Milinkovic-Lazio, un amore lungo 250 partite

Milinkovic-Lazio, un amore continuo, lungo 250 partite. Era il 18 Agosto 2015 quando il giocatore serbo, arrivato da 10 giorni nella capitale, indossò per la prima volta la maglia biancoceleste. Si trattava della partita di andata dei preliminari di Champions League contro il Bayer Leverkusen, vinta 1-o con gol di Keita. Quella partita fu la prima di tante: dopo 5 stagioni Milinkovic indossa ancora l’aquila sul petto, nonostante le tante pretendenti e le tante voci che negli anni passati lo volevano lontano da Roma. E nonostante ciò lui spesso ha tenuto al fatto di continuare a mostrare passione ed attaccamento alla Lazio, sia con i tanti messaggi social, ma soprattutto sul campo, mostrandosi sempre affiatato e facendosi trovare pronto per la squadra. Un giocatore che nonostante le tante voci prima citate è sempre rimasto con i piedi per terra, lavorando e vivendo, con l’aquila sul petto, momenti indimenticabili, come il gol in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta o il gol vittoria contro l’Inter nell’anno in cui la Lazio stava facendo sognare i suoi tifosi a suon di vittorie.

