Calciomercato.com | Cagliari, in bilico la panchina di Semplici: avanza Ranieri

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Un avvio deludente quello di campionato per il Cagliari, che ha conquistato solo un punto in 3 giornate di A. La rimonta subita ieri da una situazione di vantaggio di 2-0 al 2-3 per il Genoa, non ha affatto migliorato la situazione del tecnico Leonardo Semplici, la cui panchina ora traballa. Motivo per cui, la Società starebbe pensando all’idea Claudio Ranieri, che già in passato ha allenato in rossoblu. Nella lista di successione a Semplici c’è anche Diego Lopez, anche lui ex guida tecnica dei sardi. Tuttavia, i cambiamenti sulla panchina del Cagliari non dovrebbero essere repentini, ma si pensa ad una possibile alternativa nel caso in cui le cose non dovessero migliorare. Domenica dunque, Semplici sarà regolarmente in campo a dettare gioco ai suoi ragazzi contro la Lazio nella sfida delle 18:00 all’Olimpico, con un’attenzione maggiore alla propria posizione.

Calciomercato.com

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: