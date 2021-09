CdS | Lazio, il Milan ne ha di più

La sblocca Leao, la chiude Ibra. Sarri incassa due gol-fotocopia senza riuscire a innescare Ciro. Kessie sbaglia un rigore sull’1-0.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo 175 giorni Ibrahimovic è tornato a segnare proprio contro i biancocelesti che ieri hanno presentato alcune criticità fondamentali: aver preso gol in contropiede, in inferiorità e allo stesso modo. Luis Alberto, Milinkovic e Leiva sono giocatori di qualità, ma non sono dei velocisti: quando la Lazio sale, si scopre. Ieri Immobile mai assistito con appena 13 palloni toccati nei primi 45 minuti. Felipe e Pedro, l’unico a creare, ripiegavano: 4-1-4-1 in fase di non possesso. Sarri espulso nel recupero per una lite con Saelemaekers. Pioli ha rubato l’idea di attaccare del tecnico biancoceleste e ha deciso di togliere l’appena entrato Bakayoko, perché avrebbe meritato il rosso. Molti anche gli errori a livello arbitrale con Chiffi che viene richiamato da Mazzoleni al VAR per il calcio di Immobile a Kessie, e non espelle Bakayoko salito sulla caviglia di Acerbi che lo aveva anticipato.

