Galatasaray-Lazio, i precedenti tra le due squadre

Giovedì la Lazio tornerà a giocare in Europa League dopo quasi due anni, data l’eliminazione ai gironi nell’anno dell’ultima partecipazione e la Champions League in cui la squadra biancoceleste è stata occupata lo scorso anno. Prima della partita di giovedì le due squadre si erano affrontate solamente in quattro occasioni: ai sedicesimi della stessa competizione nel 2016, dove al pareggio dell’andata in Turchia, con gol del pareggio di Milinkovic seguì il trionfo per 3-1 che portò la Lazio agli ottavi. In quel caso andarono in gol Parolo, Felipe Anderson e Klose. Per la prima partita in cui si erano affrontate, invece, bisogna tornare a 15 anni prima, dove le due squadre si affrontarono due volte nella fase a gironi di Champions League. In quel caso una vittoria a testa, entrambe per 1-0 nelle mura amiche. La vittoria biancoceleste porta il timbro di Stankovic.

