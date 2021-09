Sarrismo.it, al via il nuovo sito web: tutto sul comandante biancoceleste e la sua Lazio

È partito il nuovo sito web denominato Sarrismo.it, completamente incentrato sul nuovo comandante della Lazio Maurizio Sarri. Al suo interno, tanti format legati ai biancocelesti e alla loro guida tecnica: dalla “calciosofia” di Sarri fino a “il diario” che ripercorre eventi o incontri riguardanti il mondo Lazio. Presenti anche molte simpatiche rubriche, prettamente incentrate sul Sarrismo. Il periodo in casa biancoceleste non è dei migliori, vista la brutta sconfitta rimediata ieri contro il Milan. Per gli uomini di Sarri c’è ancora molto da lavorare ed assimilare tutta quell’idea di calcio che caratterizza il tecnico toscano, raccontata in tutto e per tutto su questo nuovo sito.

