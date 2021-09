SERIE A – Il Bologna si aggiudica il Monday Night, sempre più crisi per l’Hellas

Finisce anche l‘ultima partita della 3ª giornata di Serie A. Il Bologna si aggiudica il Monday Night battendo per 1-0 l’Hellas Verona che continua a non collezionare punti dopo queste prime gare di campionato. Squadra di Mihajlovic che vince grazie al gol di Svanberg. Adesso per alcune squadre ci sarà l’Europa e poi si tornerà a pensare al campionato.

