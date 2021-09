SOCIAL| Basic all’esordio: “Felice di aver giocato la prima partita con la Lazio” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La disfatta di ieri a San Siro ha visto, per la Lazio, l’esordio di uno dei nuovi acquisti: si tratta di Toma Basic, che è subentrato a Milinkovic nel secondo tempo, in una gara difficile, in cui è riuscito comunque a crearsi degli spazi ed andare al tiro, trovando le braccia pronte di Maignan. Sui propri canali Social il giocatore ex Bordeaux ha voluto esprimere la sua gioia per l’esordio in biancoceleste. Queste le sue parole: “Felice di aver giocato la prima partita in Serie A con la Lazio“. Poi ha aggiunto: “Ieri sera è stata una partita difficile per noi… ma daremo tutto per raggiungere i nostri obiettivi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toma Bašić (@toma_basic)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: