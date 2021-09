SOCIAL | Immobile, Luis Alberto e Leiva tengono alta la concentrazione e caricano il gruppo | FOTO

Nel pomeriggio di ieri è arrivata la prima sconfitta della Lazio di Sarri, con un netto 2-0 da parte del Milan che ha meritato i tre punti. Alla Lazio serve del tempo, c’è tanto lavoro da fare con il nuovo allenatore. Tra tre giorni si torna subito in campo, visto che ci sarà l’esordio in Europa League: giovedì, alle 18:45, è in programma Galatasaray-Lazio, prima giornata della fase a gironi.

Attraverso i propri profili ufficiali Instagram, alcuni giocatori biancocelesti, hanno tenuto alta la concentrazione dopo la sconfitta contro i rossoneri, indicando la strada giusta e caricando il gruppo. Ciro Immobile ha pubblicato un post con alcune immagini della gara di San Siro, con il messaggio che recita: “Migliorare e guardare avanti con fiducia. La strada è lunga, mai mollare”. Poi è stato il turno di Luis Alberto, anche lui come Ciro, ha accompagnato le immagini con la didascalia: “Non è stata la partita che volevamo fare, abbiamo ancora margini di miglioramento e sono sicuro che presto torneremo a divertirci e farvi divertire come vogliamo e come meritate. Questo ci serva da lezione e ci dia stimolo per lavorare ancora di più!”. Ed infine anche Lucas Leiva, dopo le parole nel post partita di ieri, ha ribadito la sua idea sui social: “Rimanere uniti e lavorare è l’unico per migliorare. Tra 3 giorni abbiamo un’altra occasione per dimostrare che possiamo fare meglio. Forza Lazio!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

