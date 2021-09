Canigiani: “Le trasferte europee al momento non sono possibili. Lega e Federazione stanno spingendo per aumentare la capienza degli stadi”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il direttore marketing della Lazio Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style per sciogliere alcuni dubbi inerenti alla vendita dei tagliandi ed alle trasferte europee. Queste le sue parole: “La vendita dei tagliandi per la prossima trasferta di campionato, a Torino, ripartirà come da indicazione sul sito. A Istanbul non è permesso assistere alla partita per i tifosi ospiti, le autorità locali hanno bloccato il tutto per il protocollo Covid. Le trasferte internazionali, in questo momento, sono complicate proprio per la pandemia e sarà difficile seguire la squadra in queste partite. Vedremo man mano come si evolverà la situazione. Bus insieme? Abbiamo fatto richiesta per verificare se fosse possibile in base alle nuove disposizioni di poter riattivare il servizio. Attendiamo per la conferma. Cartonati? Stiamo verificando le modalità per poter effettuare la consegna dei cartonati. In questo momento con le partite ravvicinate è un po’ complicato, ci stiamo lavorando. Aumento capienza? Si cerca in qualche modo di tornare a uno stato di normalità. Sia la Lega sia la Federazione stanno spingendo per aumentare la capienza all’interno degli stadi. Speriamo di arrivare a vedere gli stadi nuovamente pieni ovviamente con tutte le misure precauzionali del caso”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: