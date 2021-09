FORMELLO | Lavori atletici in vista del Galatasaray. Sarri a colloquio con Tare

Nel pomeriggio, la Lazio si è ritrovata a Formello per l’allenamento in vista della sfida europea di giovedì contro il Galatasaray. Erano tutti presenti, salvo André Anderson e Acerbi, quest’ultimo per la nascita della figlia, dopodiché è tornato in gruppo.

Si è iniziato con un lavoro di attivazione e con un torello. Nel frattempo, Sarri era a bordo campo con Tare, il quale gli ha mostrato qualcosa dal cellulare: il mister ha sbracciato e sembrava infastidito, forse per via della decisione del Giudice Sportivo. Dopodiché si è continuato con lavori sulla parte atletica. La partitella ha visto da una parte gli Arancioni, con Marusic, Luiz Felipe, Vavro, Hysaj; Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto; Romero (Raul Moro), Immobile, Zaccagni; dall’altra i Celesti, con Lazzari, Patric, Radu, Kamenovic (Acerbi); Milinkovic, Escalante (Cataldi), Basic; Pedro, Muriqi, Felipe Anderson.

