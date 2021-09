La S.S. Lazio comunica il programma alla vigilia della partita di Europa League tra Galatasaray–Lazio. Alle 10.30 di domani i biancocelesti scenderanno in campo per allenarsi e i primi 15 minuti saranno aperti ai media. Invece, alle ore 18.45 (italiane) Sarri e un tesserato interverranno in conferenza stampa dall’Ali Sami Yen Spor Kompleksi per presentare la gara Galatasaray-Lazio. Infine, i biancocelesti scenderanno in campo per effettuare il walk around sul terreno di gioco.