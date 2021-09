Nasce sarrismo.it: ecco il comunicato

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo il lancio del nuovo sito dedicato al comandante della Lazio, www.sarrismo.it, ecco il comunicato dei suoi ideatori:

“Sulla scorta dell’entusiasmo per la firma di Maurizio Sarri con la Lazio e colpiti dal video emozionale prodotto dalla Lazio per comunicare l’ingaggio del comandante, ci siamo messi a studiare la sua storia, la sua filosofia, il suo modo di porsi e i suoi comportamenti nel corso i tutta la sua carriera.

Siamo rimasti affascinati dalle mille affinità elettive esistenti fra il comandante e il modo di essere del tifoso laziale, senza compromessi, badando alla sostanza e non all’apparenza, politicamente scorretto, senza peli sulla lingua.

Non ci siamo sorpresi del fatto che la Treccani avesse ospitato sul proprio vocabolario il neologismo “Sarrismo”, ci siamo, al contrario, sorpresi del fatto che nessuno aveva pensato di registrare il dominio Sarrismo.it.

L’abbiamo fatto ed abbiamo deciso di dedicare questo spazio principalmente al sostegno del Mister in questa sua avventura Laziale ma, cercando di interpretare la sua filosofia, anche ad un visione del calcio romantico/filosofica, al non prendersi troppo sul serio, a giocare seriamente.

Calciosofia, come bene racconta l’immagine di copertina, è l’agorà in cui si ritrovano le storie in cui calcio e filosofia si intrecciano. La scuola di Atene, l’affresco di Raffaello Sanzio, rivive con i volti degli allenatori. Al centro della scena la disputa tra le diverse visioni di Platone/Sarri e Aristotele/Mourino.

Also sprach Mr. Sarri ha la velleità di raccogliere in pillole tutte le perle disseminate dalla saggezza del nostro Comandante durante le interviste o le conferenze stampa. Speriamo che alla lunga sia divertente rileggere l e dichiarazioni di un percorso vincente.

Il Diario racconta cronologicamente le tappe dell’esperienza biancoceleste del Mister con l’augurio che sia un percorso lastricato di bellezza, di filosofia utile ma, soprattutto, di successi.

il Meme del giorno è un modo divertente di prenderci e prendere in giro.

#GufiMaledetti è la visione ironica dello stereotipo del tifoso Biancoceleste più impegnato a difendere lee proprie idee che il bene della sua Lazio.

Sarrismo & Ciclismo è il nostro fiore all’occhiello. In onore del Comandante e della sua passione per il Ciclismo abbiamo utilizzato il nostro blogger più giovane, tifosissimo Laziale e esperto di Ciclismo, che oltre a parlarci degli eroi delle due ruote condivide le figurine disegnate da lui.

Siamo comunque alla ricerca di Tifosi/filosofi che vogliono aiutarci in questa avventura. Scrivete a email@sarrismo.it.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: