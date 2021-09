SOCIAL | Quattro anni fa la rimonta della Lazio sul Vitesse all’esordio in Europa League: il ricordo del club | VIDEO

Manca sempre meno all’esordio della Lazio di Maurizio Sarri in Europa. Quest’anno i biancocelesti saranno impegnati in Europa League e, nel Girone E, sono stati sorteggiati con la Lokomotiv Mosca, il Marsiglia ed il Galatasaray. Girone difficile, ma allo stesso tempo equilibrato. La prima giornata, in programma giovedì, vedrà i biancocelesti sfidare in trasferta il Galatasaray. In vista dell’esordio nella nuova Europa League della Lazio, il club biancoceleste ha voluto ricordare l’esordio nell’Europa League 2017/2018: esattamente quattro anni fa, il 14 settembre 2017, i biancocelesti esordivano in casa del Vitesse nella prima giornata della fase a gironi. Dopo esser passati in svantaggio per ben due volte, prima con Parolo e poi con la coppia Immobile-Murgia, la Lazio rimonta il risultato e porta a casa tre punti importanti, i primi nel Girone K che poi vedrà proprio i biancocelesti passare come primi.

Per ricordare, a distanza di quattro anni, questa vittoria, la Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha ripercorso i momenti salienti del match attraverso un video.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CTzDeBbLm1K/?utm_source=ig_web_copy_link

